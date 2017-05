Lance Stroll: eksin alati Playstationiga mängides samas kurvis

Williamsi meeskonna kollanokk Lance Stroll võrdles tänast seinasõitu F1 Monaco GP vabatreeningul Playstationi mänguga, kus ta samuti pidevalt sama rajapiiret riivab.

"Pean mõned kohad enne laupäeva üle vaatama - kaheksas ja viimane kurv on need, kus mul tuleb end parandada. See ajab tõsiselt vihale, sest iga kord kui ma mängin PlayStationiga, on need samad kaks kurvi, millele ma kunagi pihta ei saa," rääkis 18-aastane kanadalane.

"Saatsin lihtsalt auto piire kompides seina. Kaotasin auto tagaosa ja sõitsin natuke liiva peale - tüüpiline tänavaringraja eksimus. See pole piiri peal sõitmine, kui sa Monacos seina ei puuduta. Vähemalt ma tean, et ma pingutasin. Ma tean, kus ma pean laupäeval olema ja ning mul on veel kolmandal vabatreeningul aega seda saavutada."