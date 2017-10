Lähedane allikas Schumacherist: ta on täiesti kokku kuivanud ja peab elu viimast võitlust

Tšehhi üks suuremaid ajalehti Blesk on avaldanud loo vormelilegendi Michael Schumacheri tervislikust seisundist. Info ei pärine ühesti ametlikust allikast, kuid ajalehe teatel on nad rääkinud ühe Schumacheri perekonnale lähedal seisva isikuga. Midagi head tal öelda ei olnud.

“Kahjuks on ta raskes seisus ning ta võitleb oma elu viimast võitlust. Ma arvan, et tal ei ole võimalust. Teda külastavad iga päev mitmed inimesed. On väga piinarikas näha, mis on temaga juhtunud,“ rääkis tundmatuks jääda soovinud allikas tšehhidele.

Ajaleht kirjutab, et Schumacher on kaotanud kõvasti kehakaalu ning ka on pikkuses kokku kuvanud. Blesk kirjutab, et vormelilegend kaalub ainult 45 kg ning varasema 174 cm asemel on tema pikkuseks nüüd ainult 160 cm.

Schumacher sattus mäesuusareisil raskesse õnnetusse 2013. aasta detsembris. 48-aastane Schumacher oli pärast õnnetust kuus kuud koomas ja talle tehti mitu ajuoperatsiooni. Viimased aastad on ta taastunud oma Šveitsi luksusvillas, kus tema eest hoolitseb 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.

Schumacheri mänedžer Sabine Kehm on sõnanud, et tema kliendi tervislik seisund ei ole avaliku arutelu teema ning seetõttu ei ole ta ka täpsemat infot sakslase kohta jaganud. Alles sel nädalal Schumacheri endine mänedžer Willi Weber Müncheni väljaandele TZ, et oleks aeg Schumacheri seisundi kohta tõtt rääkida.