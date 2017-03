Vormel-1 sarja hooaja avaetapil Austraalias kvalifikatsiooni võitnud Lewis Hamilton (Mercedes) ennustab homseks väga pingelist võistlust.

"Siiani fantastiline nädalavahetus," sõnas Hamilton, kes alistas kvalifikatsioonis teise aja saanud Sebastian Vetteli 0,268 sekundiga.

"Ma olen oma meeskonna üle nii uhke. Tohutud reeglimuudatused on kõigi jaoks olnud väga suureks väljakutseks. Mehed on teinud rasket tööd, et mul oleks täna just selline kiire masin," kiitis britt Mercedese meeskonda.

Kiidusõnu jagus Hamiltonil ka tiimikaaslasele Valtteri Bottasele, kes alustab homset põhisõitu kolmandalt kohalt. "Valtteri tegi fantastilist tööd, tema esimene kvalifikatsioon meie eest ja kohe suurepärane tulemus."

"Homme tuleb väga pingeline võistlus, sest nägime kõik, et vahed on väikesed," ennustab Hamilton.

Bottas kurtis pressikonverentsil, et ei suutnudki täna kõike välja panna. "Ideaalset ringi mul ei tulnudki, seega pole ma väga rahul, kuid homme on uus päev. Loodetavasti jätkame sama hästi ja toome tiimile head punktid," lausus soomlane.