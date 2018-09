Kuulus vormelikommentaator: Räikköneni tiimivahetus on noorte sõitjate jaoks halb

Ferrari teatas täna, et Räikkönen lahkub tänavuse hooaja järel nende meeskonnast ning 2019. aastal asendab teda Sauberi sõitja Charles Leclerc. 38-aastane soomlane liitub samal ajal kaheks järgmiseks hooajaks Sauberi tiimiga.

"Leclerci üleminek on loogiline. See peaks Vettelile ja Ferrarile uut energiat andma. Leclerc on 20-aastane ja Ferrari saab teda tulevikus ette valmistada, mis on neile väga oluline," märkis Brundle Sky Sportsile.

Soomlasest vanameistri tiimivahetus jääb Brundle`i jaoks pisut arusaamatuks. "Räikkönen on suurepärane ja populaarne sõitja, kuid hetkel ma tema jätkamist ei soovinud, sest praegu on palju noori piloote, kes on uueks aastaks sõitjakohata. Esteban Ocon on selle kohta hea näide. Lisaks on Stoffel Vandoorne, George Russell on peale tulemas, juhtides hetkel F2 sarja."

"Räikköneni jaoks on tegemist lõppmänguga, sest ta sõidab Sauberis veel ka 40-aastaselt ja tema tiimivahetus on minu jaoks üllatav. Samas ma hindan seda, et ta soovib jätkata. Loodan lihtsalt, et see samm pole tema jaoks liiga kaugele (tipust)," lisas Brundle.