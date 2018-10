Kuidas muuta Venemaa GP võidusõit põnevamaks? Lewis Hamilton tegi huvitava ettepaneku, kuidas Sotši ringrada muuta

Viiel aastal toimunud Venemaa GP-d on kõvasti kritiseeritud, sest võidusõit ei paku piisavalt möödasõite ning kipub olema küllaltki üksluine.

Hamiltoni sõnul võiks olla abi sellest, kui ringrada natuke muuta - inglane pakub koguni välja, et päripäeva asemel võiksid autod seal kihutada hoopis vastupäeva.

"Rada on tõeliselt ilusas kohas," rääkis Hamilton Autospordile. "Kui ringi peal üksi sõita, on see nauditav, aga võidusõitmise mõttes ei ole see väga hea. Esimene sirge on väga pikk ja esimesed kaks sektorit on väga kiired. Viimaseks sektoriks on tagumised rehvid väga kuumad, mistõttu on eesolevat autot keeruline rünnata - sa ei jõua selleks isegi piisavalt lähedale."

Mercedese esisõitja pakub välja, et rada võiks käia hoopis praegusega võrreldes teistpidi. "Ütlesin seda riietusruumis ka - ehk oleks abi, kui sõidetaks teises suunas, nii et alustuseks oleks aeglane sektor? Ma ei tea, kas see aitaks, aga vastasel korral tuleks seda rada muuta, et see rohkem võidusõitu soosiks."

Hamilton avaldas, et enne tänavust Venemaa GP-d tegi ta FIA võistlusdirektorile Charlie Whitingule lihtsa ettepaneku. "Küsisin ta käest, kas DRS-i aktivatsioonipunkti ei saaks varasemaks tuua, et möödasõidud lihtsamad oleksid."

Whiting selgitas aga, et ettepanek tehti liiga hilja, et seda oleks olnud võimalik täide viia. "Vaatame, ehk saame seda järgmisel aastal teha."