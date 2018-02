"Kui rumal saab olla?" Vormelilegend Niki Lauda on vihmavarjutüdrukute kaotamise tõttu tulivihane

Kolmekordne vormel-1 sarja maailmameister ning praegune Mercedese tiimi üks juhtidest Niki Lauda on tulivihane, sest sarja juhid otsustasid vastuolusid tekitanud vihmavarjutüdrukutest loobuda.

Vormel-1 sari teatas jaanuari viimasel päeval, et algavast hooajast ei näe nende võistlustel enam stardirivis seisvaid modelle ehk rahvakeeli vihmavarjutüdrukuid.

"Oleme viimase aasta jooksul vaadanud üle mitmeid kohti, mis vajaksid uuendamist ja oleksid rohkem vastavuses meie visiooniga sellest suurepärasest spordialast," selgitas vormel-1 äritegevuse tegevdirektor Sean Bratches.

"Kuigi stardirivi tüdrukute palkamine on vormel-1 toote juurde kuulund aastakümneid, tunneme, et see komme ei sobi kokku meie brändi väärtustega ning läheb vastuollu tänapäeva ühiskondlike normidega. Me ei usu, et see tava oleks vormel ühele ja selle uutele ja vanadele fännidele üle kogu maailma oluline."

Otsus on mõistagi kaasa toonud paljude nende pahameele, kellele vihmavarjutüdrukud meeldisid - nende seas ka kolmekordne F1 tšempion Niki Lauda, kes Austria väljaandele Der Standard antud intervjuus end ka välja elas.

"Kui rumal saab olla? Naised on emantsipeerunud ja teevad seda väga hästi," rääkis Lauda. "See on otsus naiste vastu."

"Minu meelest on väga kahju, et selline traditsioon murtakse. See ei tee vormel-ühele, aga mis peamine, naistele, üldse mitte head."

Lauda sõnul loodab ta, et otsust saab tagasi pöörata või vähemalt vihmavarjuhoidjate sekka lisada ka mehi. "Miks mitte? Minul poleks selle vastu midagi. Tahaksin naisi pigem julgustada, mitte neid pisendada. Samal ajal on mehed taas üle naiste peade otsuse teinud."