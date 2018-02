Kubica pahandas meediaga: millal te minu puudest rääkimise lõpetate?

Poola vormeliäss Robert Kubica palus meedial enda halvatud käest rääkimine lõpetada ning keskenduda millelegi sisulisemale.

Kubica pole kunagi saladust teinud, et tema käsi sai seitse aastat tagasi juhtunud ralliõnnetuses pöördumatuid kahjustusi, kuid sellest hoolimata on ta end vaikselt F1 maailma tagasi töötanud, olles tänavu Williamsi palgal kui tiimi ametlik testisõitja.

Poolakal on aga kõrini, et meedia enam muust kui tema puudest ei räägigi. "Olen end autos alati mugavalt tundnud. Ainult meedia ütleb, et mul pole mugav. Kui ma saan autosse hüpata ja oma tööd teha, siis ma arvan, et see on piisav tõestus," vahendab Kubica sõnu F1today.net.

"Probleem on selles, et ma olen olnud väga aus, ning inimesed küsivad ikka samu küsimusi. Kui ma autosse istun, küsite te ikka mu piirangute kohta. Loomulikult on mul piirangud, aga ma pole seda kunagi varjanud. Me peaksime lõpetama sellest rääkimise," lisas endine BMW-Sauberi ja Renault' põhisõitja.

Kubica näitas eile, Barcelona testisõitude teisel päeval Williamsi roolis paremuselt seitsmendat ringiaega, edestades oma tiimikaaslast Sergei Sirotkinit 0,327 sekundiga. Sebastian Vetteli (Ferrari) parimale ajale jäi poolakas alla 1,822 sekundiga.