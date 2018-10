Kopsusiirdamise operatsioonist paranev Niki Lauda sai haiglast välja

Viini haigla, kus Lauda oli pärast augustikuus tehtud operatsiooni kolm kuud intensiivravis, teatas, et 69-aastase austerlase tervis on üldiselt heas konditsioonis ja lisas, et järgmised nädalad tegeleb Lauda taastusraviga.

Lauda on kogu paranemise aja vältel on tihedas suhtluses MM-sarja üldliidri Lewis Hamiltoniga ja Mercedese meeskonna juhi Toto Wolffiga.

"Niki tervis on paranemas, kuid optimismi osas tuleb olla ettevaatlik, sest võib tulla tagasilööke," sõnas Toto Wolff. "Meil oli kolmapäeval telefonitsi pikk vestlus ning mul on hea meel, et ta on tagasi."