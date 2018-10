Konkurendid avaldasid karistada saanud Vettelile toetust

MM-tiitli eest võitlev Vettel kaotab Austini etapi stardirivis kolm kohta, sest jäi esimesel vabatreeningul kiiruse maha pidurdamisega hiljaks. Kohtunikud olid punaseid lippe lehvitanud pärast seda, kui Charles Leclerc (Sauber) paiskas rajalt väljasõiduga trassile kruusa ja kive.

Kuigi Vettel võttis vihmamärjal rajal kiirust koheselt maha, polnud see kohtunike arvates piisav.

Toro Rosso sõitja Pierre Gasly arvates oli karistus liiga karm. "Väga julm! Kui sa oled õnnetuskohast möödudes väga ettevaatlik, aga saad ikkagi karistada, sest pidurdasid pisut liiga vähe, on see karm," leidis Gasly.

Tema tiimikaaslane Brendon Hartley arvas, et kohtunikud pidanuks arvestama ka ilmastikutingimusi. "Vihmasel rajal on väga ohtlik kohe pidur põhja vajutada. Kui Sebastian ikkagi kohe hoogu maha võttis, on see karistus liiga julm."

Haasi sõitja Romain Grosjean lisas: "Pilootidel on aega vaid millisekundeid, et punase lipu korral hoog maha võtta. Kui sa oled näiteks sellel rajal 17. ja 18. kurvi vahel (kiire kahekordne paremkurv - toim), siis on üsna keeruline kohe nii palju pidurdada kui tahaks."