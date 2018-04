KOMMENTAAR | Kas rullnokk Räikkönen ajas mehaaniku alla?

Vormel-1 Bahreini GP kõige draamatilisem hetk oli 35. ringi lõpus, kui Kimi Räikkönen tuli kolmandalt kohalt rehve vahetama ning ajas boksist lahkudes mehaaniku alla. Lahmijad hakkasid kohe soomlast rullnokaks tembeldama, ent tegelikult on ta täiesti süütu.

Kui veel viis-kuus aastat tagasi andis sõitjale boksist lahkumise märguande „pulgakommimees”, siis nüüd teeb seda spetsiaalne valgusfoor. Põhjus: vigu tekkis liiga palju, üks inimene ei suutnud enam kogu infovoogu hallata. Foori juhtsüsteemi jooksevad kokku kõik vajalikud andmed, osalt automaatselt, osalt inimese antuna.

Videokordusest on näha, et Räikkönen võttis kohalt pärast rohelise tule süttimist, nagu kord ja kohus. Samal ajal askeldasid mehaanikud alles vasaku tagaratta kallal. Nad polnud seda veel altki saanud, rääkimata uue ratta paikapanekust või mutri kinnikeeramisest. See tähendab, et eluliselt olulised andmed ei jõudnud Ferrari foorisüsteemi. Väga vabalt võidi algoritmi koostades eeldada, et sellist olukorda, kus auto lastakse tungraudadelt alla, aga üht ratast pole veel alt äragi võetud, ei saa tekkida. Väärarvestuse tõttu murdis mehaanik Francesco Cigarini kahest kohast jalaluu, Räikkönen pidi võistluse katkestama ja Ferrari sai ohtliku olukorra tekitamise eest 50 000 eurot trahvi.