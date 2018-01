Kõlakad: Kubica ei teeninud lepingut, Williams palkab lähipäevil venelase

Robert Kubica suur tagasitulek vormel-1 sarja ei saagi suure tõenäosusega teoks, sest 33-aastane Poola võidusõiduäss ei tulnud Abu Dhabi testisõitudel masina käsitlemisega kõige paremini toime.

Maailma meedia raporteerib, et Williamsi vabale sõitjakohale on hetkel peakandidaat hoopis 22-aastane venelane Sergei Sirotkin. Erinevad portaalid väidab lausa, et Sirotkinile valmistatakse juba ette kolmeaastast lepingut ning tiimi ametlikku teadet selle kohta on oodata lähipäevadel.

Rahas polevat küsimus. Kubica oleks endaga Williamsisse toonud sponsorite paketi, kuid poolakas ei tulnud toime Pirelli rehvide käsitlemisega.

"Poolaka probleem oli oli peamiselt kvalifikatsiooniringide kiiruses, mil autol on väike kogus kütust paagis," rääkis Poola väljaandele Sportowy Fakty BBC vormeliajakirjanik Andrew Benson.

"Kubica ei suutnud oma esitusi märkimisväärselt parandada. Sain ühtlasi infot, et ta ise tunnistas uute Pirelli rehvidega kohanemise probleemi."

Enne testisõitude algust kardeti, et Kubicale võib saatuslikuks saada fakt, et tema üks käsi on 2011. aastal juhtunud ralliavarii tagajärjel teisest oluliselt nõrgem, kuid viimase info kohaselt ei saanud see Williamsi otsuse puhul määravaks.

Autospordiportaal The Drive pöördus ametliku kommentaari saamiseks Williamsi poole, kuid tiimi pressiesindaja keeldus ütlustest. "Meedia on kogu selle aja spekuleerinud, öeldes alates novembrist, et kõik saab järgmisel nädalal ametlikuks. Nagu varemgi, ütlen ma, et meil pole enne ametlikku teadet midagi kommenteerida," ütles pressiesindaja.

Kui Sirotkin 2018. aastal teise põhisõitjana rooli taha pannakse, on Williamsil tänavu kõige noorem sõitjatepaar, sest ühe põhisõitjana alustab hooaega seal eelmisel aastal debüteerinud 19-aastane kanadalane Lance Stroll.