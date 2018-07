Kohtunikud halastasid ning Lewis Hamiltonile jääb raske tööga teenitud Saksamaa GP võit alles

Saksamaa vormel-1 etappi 14. kohalt alustanud Lewis Hamilton kerkis lõpuks võitjaks, kuid paar tundi pärast finišit oli tema esikoht endiselt kahtluse all.

Hamiltonile võis saada saatuslikuks olukord, kus ta hakkas boksi sõitma, kuid mõtles poole pealt ringi ning naasis rajale. Selle tegevuse käigus sõitis ta üle pideva joone boksiteel ning lõikas ka veidike üle muru.

2016. aasta Aserbaidžaani GP-l sõitis Kimi Räikkönen samuti üle boksitee pideva joone ning sai viie sekundi suuruse karistuse. Kui Hamilton oleks saanud nüüd sarnase karistuse, siis oleks ta langenud Saksamaa GP-l teisele kohale, kuna tiimikaaslane Valtteri Bottas kaotas talle finišis ainult 4,5 sekundiga.

Hamilton käis võistluse järel pikalt kohtunikele juhtunut selgitamas ning mees avaldas koheselt ise lootust, et võit jäetakse talle ikkagi alles. “Minult ei võeta võitu ära,“ teatas kohtunike jutult naasnud Hamilton Suurbritannia meediale.

Peagi teatasid ka kohtunikud ametlikult, et Hamiltonile jääb esikoht alles ning ta edestab Saksamaa GP järel MM-sarja üldarvestuses Sebastian Vettelit 17 punktiga. Kuna nii Hamilton kui ka Mercedese tiim tunnistasid juhtunus enda viga, siis pääses Hamilton seekord kokkuvõttes ainult noomitusega.

