Kimi Räikköneni kohta Ferraris on järgmiseks aastaks endale haaramas 20-aastane Monaco imemees

Taaskord on õhku kerkinud spekulatsioonid, et Soome vormeliäss Kimi Räikkönen ei kuulu järgmisel hooajal enam Ferrari ridadesse.

Nüüd on uudisega välja tulnud BBC, kelle teatel hakkab Räikköneni Ferraris asendama 20-aastane Monacost pärit piloot Charles Leclerc. BBC teatel pärineb nende informatsioon Ferrariga lähedalt seotud isikult.

Leclerc kuulub praegu Sauber-Ferrari ridadesse ning on näidanud enda esimesel täishooajal head minekut. Parimal juhul oli ta Aserbaidžaanis kuues ning kolmel etapil on ta saanud kirja veel kümnenda koha. Hooaja kokkuvõttes on ta praegu 11 silmaga 14. positsioonil.

BBC teatab, et Leclerc sõlmib Ferrariga kahe aasta pikkuse lepingu, mis hakkab kehtima järgmisest hooajast. Sellega saaks otsa 2007. aasta maailmameistri Räikköneni viie aasta pikkune periood Ferraris.

Ferrari ei ole seni BBC uudist täpsemalt kommenteerinud ning märkis lihtsalt, et tegemist on meedia spekulatsiooniga.