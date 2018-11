Kimi Räikkönen teab, kuidas vormel-1 sarja suured lollused lõpetada

"Kogu karistuste süsteem on nii juhuslik, et raske on öelda, et see oleks hetkel karm," sõnas Räikkönen Autospordile.

"Kui karistused oleks õigete asjade suhtes karmid, poleks meil vaja paljude muude asjadega tegeleda. Kui teatud rumaluste ärahoidmiseks olla piisavalt jäik, poleks meil väiksemaid karistusi üldse vaja. Need pole üldse olulised. Põhiasju tuleks karistada karmilt ja seejärel ei tahaks enam keegi suuri rumalusi teha," rääkis Räikkönen, kes kihutab F1 sarjas juba 2001. aastast.

Soomlane lisas, et senised viie ja kümne sekundi suurused ajakaristused pisiasjade eest võiks üldse ära kaotada.