Kimi Räikkönen: šampus maitses samamoodi kui viis aastat tagasi

"Teiste jaoks oli see palju suurem asi kui minu jaoks. Kui võit tuleb, siis tuleb. Kui ei tule, ei muutu minu elus suurt midagi. Teiste jaoks ehk muutub. Aga mõistagi olen võidu üle õnnelik. Tõestasin paljudele inimestele, et nad eksivad," sõnas Räikkönen Texase etapi võidu järel.

Soomlane lisas, et ta ei pidanud "paljude inimeste" all silmas Ferrari meeskonna juhte. "Mul oli Ferraris oma aeg, võitsin siin palju etappe ja MM-tiitli. Inimesed ei mõista, et olen õnnelik. Sõitjana vajan erinevaid väljakutseid," rääkis Räikkönen, kes kolib hooaja lõpus Ferrarist Sauberisse.

Etapivõidu kohta pillas soomlane ka ühe pärli: "Šampus maitses ikka samamoodi. Poodiumi kõrgeimal astmel seista oli sama tunne kui viis aastat tagasi."

Soomlasele järgnesid eile Max Verstappen ja üldliider Lewis Hamilton, kes vajab nüüd viimasest kolmest etapist veel vaid ühte 7. kohta, et maailmameistriks tulla.