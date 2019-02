Kimi Räikkönen sai kirja käimasoleva vormeliaasta kõige kiirema ringi

Pikaaegsest Ferrari piloodist sai sel nädalal esimene piloot, kes saanud aja alla 1.18. Seni oli kindlalt parimat tulemust näidanud Ferrari piloot Sebastian Vettel.

Räikköenni tõus tabeli tippu tähendas, et kolmandaks langes Nico Hülkenberg. Neljanda aja on seni kirja saanud Max Verstappen. Neile järgnesid Daniil Kvjat ja Pietro Fittipaldi.

