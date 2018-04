Kimi Räikkönen sai Ferrari bossi komplimendi peale kurjaks

Soome vormelisõitja Kimi Räikkönen tunnistas, et Ferrari bossi Maurizio Arrivabene kommentaar tema füüsilise vormi kohta oli pisut veider.

Arrivabene kiitis Hiina etapile saabudes hooaega hästi alustanud soomlast, öeldes: "Olen Kimi etteastetega rahul. Ta on praegu heas füüsilises vormis ning see on tema jaoks väga tähtis. Ta sõidab hästi, on heas vormis ja keskendub oma tööle."

Räikkönen polnud sellise avalduse peale aga üldse vaimustunud. "Kuidas seda füüsilist vormi mõõta? Peale vaadates?" küsis soomlane pisut sapiselt, vahendab Planet F1.

"Ma pole teinud ühtegi vormisoleku testi, eriti selliseid, millest meeskond peaks teadma. See kommentaar on pisut veider. Mul pole füüsilise vormiga kunagi probleeme olnud," lisas 38-aastane Räikkönen.

Soomlane näitas head kiirust ka Hiina etapi kahel esimesel vabatreeningul, kus jäi mõlemal korral napilt alla vaid tiitlikaitsja Lewis Hamiltonile.