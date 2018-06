Kimi Räikkönen: reeglite muudatused pole võidusõitu parandanud

Ferrari vormel-1 meeskonna sõitja Kimi Räikkönen ütles, et erinevad muudatused, mis on tehtud, et soodustada möödasõite, pole eriti kaasa aidanud sõidu põnevamaks muutmisel.

"Kõik need reeglite muudatused pole möödasõitude hulka eriti muutnud," rääkis Räikkönen. "Kui ma alustasin, polnud DRS-i ega muid uuendusi, aga sai ikka möödasõite sooritada."

"Mitte ainult pealtvaatajate jaoks, ka meie endi jaoks on parem, kui me saame reaalselt võidu sõita," edastas Autosport Räikkoneni sõnu. "Tõsi, me sõidame võidu, kuid kui etapi jooksul midagi ei juhtu, pole see põnev ei sõitjate ega fännide jaoks."

"Ei ole nii, et üks otsus muudab kõike, aastate jooksul on F1-s ellu viidud palju muudatusi," lisas 2007. aasta maailmameister. "Kui ma alustasin vormel-1-s, sooritati palju möödasõite. Mõnel hooajal on möödasõite rohkem, mõnel vähem."