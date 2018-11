Kimi Räikkönen: parim võitis, tavaliselt nii juhtubki

"Meeskondlikus arvestuses me teadsime, et tiitlijaht tuleb väga raske. Me üritasime ja andsime endast parima, kuid paraku jäi sellest väheks. Parim meeskond võitis tänavu, tavaliselt nii juhtubki," teatas Räikkönen, vahendab portaal Grandpx.

Mercedesel on enne viimast etappi 620 punkti, järgnevad Ferrari 553 ja Red Bull 392 silmaga. Individuaalse MM-tiitli on endale kindlustanud juba Lewis Hamilton (Mercedes).

F1 sarja hooaeg lõppeb järgmisel nädalavahetusel Abu Dhabi etapiga.