Kimi Räikkönen oli Ferrari prohmaka peale väga nördinud

"Teadsin, kui palju kütust mul on, kuid ma ei teadnud, et meil pole tankimiseks aega ja ma ei saagi seetõttu enam rajale," sõnas Räikkönen kvalifikatsiooni järel.

"Ma arvan, et kui rehve vahetasime, pidanuksime ka kütust juurde panema. See oleks andnud võimaluse veel mõneks ringiks, et aega parandada," lisas pettunud soomlane.

Räikkönen, kes oli teisel vabatreeningul näidanud kiireimat aega, peab seega homme alustama kolmandast stardireast. Tema ette jäid lisaks võitnud Lewis Hamiltonile ja teise koha saanud Sebastian Vettelile üllatuslikult ka mõlemad Force India sõitjad - Esteban Ocon ja Sergio Perez - ning Romain Grosjean Haasi tiimist.

Räikköneni sõnul on kvalifikatsiooni kuues koht seda hullem, et Spa ringrada soosib ees startimist. "Siin on paraku sageli esimene kurv mitte just kõige puhtam, seega mida tagapoolt sa stardid, seda suurem on risk, et midagi läheb valesti. Olukord pole ideaalne, aga mis teha. Loodetavasti suudame oma veast õppida," vaatas soomlane homsele sõidule.