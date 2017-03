Räikkönen sai ajaks 1.20,872 ning edestas Red Bulli sõitjat Max Verstappenit 0,897 sekundiga.

Kahele kiiremale järgnesid Jolyon Palmer (Renault, +0,906), Romain Grosjean (Haas, +1,437), Antonio Giovinazzi (Sauber, +1,529) ja Sergio Perez (Force India, +1,662).

Kehvasti käis Mercedese meeskonna käsi, sest masina elektriprobleemide tõttu ei pääsenud Lewis Hamilton hommikul rajale. Pärastlõunal käis testimas hoopis Valtteri Bottas, kes sõitis aga enamuse ajast vihmarehvidega kunstlikult märjaks kastetud rajal.

