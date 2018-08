Kimi Räikkönen: ma ei tunne, et sõidaksin teistmoodi kui 10 aastat tagasi

"Ma ei tunne, et sõidaksin teistmoodi kui 10 aastat tagasi," rääkis soomlane. "Sõidan päris hästi, enda arvates vähemalt ja sellest mulle piisab."

Räikkönenil on käimas viimaste aastate parim hooaeg, kui asub kindlalt üldarvestuses kolmandal kohal.

"Ma ei sõidaks edasi, kui tunneksin, et ma ei suuda esineda sellisel tasemel, nagu ise tahan," lisas 2007. aasta maailmameister. "Selle järgi ma otsustangi, kunas on õige aeg lõpetada. Inimesed räägivad pidevalt, et vanusega kiirus kaob, aga ma ei tunne, et see minu puhul veel nii oleks."