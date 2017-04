Kimi Räikkönen kritiseeris Ferrari taktikat

Vormel-1 etapil Hiinas viienda kohaga piirdunud Kimi Räikkönen kurtis, et Ferrari jäi tema boksipeatusega kõvasti hiljaks.

Neljandana startinud Räikkönen kutsuti teist korda boksi alles 39. ringil, mis oli kümme ringi hiljem kui Max Verstappen ja kuus ringi hiljem kui Daniel Ricciardo, kes edestas soomlast finišis kahe sekundiga.

Kui enne Ricciardo boksipeatust kaotas Räikkönen austraallasele vaid kahe sekundiga, siis soomlase peatuse ajaks oli vahe kasvanud 14-le sekundile.

Kuigi Räikkönen andis meeskonnale varakult teada, et soovib boksi minna, otsustas Ferrari selle otsusega venitada." "Mul on tunne, et ma oleksin pidanud varem boksi minema, kuid seda ei juhtunud. Ma ei teagi, miks nii läks," sõnas Räikkönen. "Sain Red Bulli seejärel kätte, kuid oli juba liiga hilja. Ferrari oleks pidanud paremat tööd tegema."

Hiina GP võitis Lewis Hamilton (Mercedes). järgnesid Sebastian Vettel (Ferrari), Verstappen ja Ricciardo (mõlemad Red Bull).