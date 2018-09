Kimi Räikkönen kritiseeris Ferrari fänne

Pühapäevase Monza etapi võitis Lewis Hamilton, Räikköneni järel oli kolmas teine Mercedese sõitja, Valtteri Bottas.

"Ma arvan, et kõigil on õigus teha seda, mis nad heaks arvavad, aga see polnud kuigi ilus," sõnas Räikkönen Ferrari poolehoidjate vilekoori kohta, vahendab Crash.net.

"Ma leian, et selliseid asju ei peaks juhtuma, kuid mõistagi pole see minu otsustada. Sellised asjad paratamatult juhtuvad ja selline see elu on, kuid ilus see pole," lisas soomlane.

Endine Ferrari meeskonna president Luca di Montezemolo oli veelgi otsekohesem ja põrutas BBC-le: "Selline käitumine on tülgastav. Hamilton on suur tšempion ja nii ei ole lihtsalt kohane käituda."