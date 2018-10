"Inimesed kurdavad kogu aeg, et "oh, vormel-1 pole üldse põnev" või "miks inimesed sellest huvitatud pole". Ausalt öeldes ma arvan, et vormel-1 oleks ilma meediata palju parem," sõnas Räikkönen ajakirjale Autosport.

"Ajakirjanduses ilmub niivõrd palju bulls****, spekulatsioone, kuulujutte... Kui seda poleks nii palju ja reaalset asja kirjutataks rohkem, oleks see F1-le igas mõttes parem," leiab soomlane.

Räikköneni arvates pole F1 ainus, mis meedia tõttu kannatab: "Tegelikult on see teistel spordialadel samamoodi."