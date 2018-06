Kimi Räikkönen kommenteeris võimalikku üleminekut McLarenisse

Vormelisõitja Kimi Räikkönen ütles, et teda ei huvita spekulatsioonid, mis viivad ta Ferrari F1 tiimist tagasi McLarenisse.

Räikkönen sõitis McLarenis aastatel 2002-2006 ning siirdus seejärel Ferrarisse, kus tuli oma esimesel hooajal kohe ka maailmameistriks.

Motorsport.com kirjutas hiljuti, et soomlase karjäär Ferraris võib nüüd lõppenud olla, sest meeskond tahtvat tema asemele palgata Sauberi uustulnuka Charles Leclerci.

Kui Räikkönenilt selle kuulduse peale kommentaari küsiti, vastas ta: "Mul puudub igasugune huvi, seda arutada. Ma ei taha neid jutte kommenteerida."

Võimaliku McLarenisse siirdumise kohta lisas 39-aastane Räikkönen: "Ma tõesti ei tea, mida öelda. Olen varem öelnud, et tahaksin Ferraris oma karjääri lõpetada. Korra oli olukord, kus tundus, et pigem ei lähe nii, nüüd on hetk, kus tundub, et see võib taas nii minna."

Räikköneni leping Ferrariga saab läbi tänavuse hooajaga.