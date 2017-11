Kimi Räikkönen: Brasiilias otsustavad rehvid

Ferrari vormelisõitja Kimi Räikkönen leiab, et sel nädalavahetusel sõidetaval Brasiilia GP-etapil mängivad rehvid üliolulist rolli.

Räikkönen oli avatreeningul Mercedese sõitjate järel kolmas, kuid piirdus teisel treeningkorral alles kuuenda ajaga.

"Rehvid mängivad siin üliolulist rolli. Tulemus sõltub sellest, kuidas need tööle saame ja kui kaua nad kestavad," märkis Räikkönen. "Tundsin treeningutel autos teatud vibratsiooni, ent vahel on see ka üsna tavaline."

"Me ei tea veel, milline on temperatuur ülejäänud nädalavahetusel, kuid me ei saa seda niikuinii muuta ja see on kõigi jaoks sama," lisas soomlane.

Brasiilia GP kaks esimest vabatreeningut on võitnud MM-tiitli juba kindlustanud Lewis Hamilton tiimikaaslase Valtteri Bottase ees.