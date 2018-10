Kimi Räikkönen astus Sebastian Vetteli kaitseks välja

Vetteli jaoks pole käimasoleva hooaja teine pool edukalt sujunud ning kolm etappi enne hooaja lõppu on ta liider Lewis Hamiltonist (Mercedes) maas 70 punktiga.

Vettel on oma eksimuste eest sattunud suure kriitika alla. Olukorda kommenteeris ka Kimi Räikkönen. "Ma ei tea, kas ta on teinud palju vigu. Saksamaa etapil ta sõitis küll välja, aga siis olid teeolud keerulised."

"Alati on inimesi, kes tahavad sõrmega millegi suunas näidata ning öelda, et just see on põhjus, miks Vettel tiitlit ei võida. Teate isegi, et tagantjärgi on väga lihtne kommenteerida, mida keegi oleks pidanud õigesti tegema."

"Niimoodi võib 10 aastat ajas tagasi minna ja öelda, kuidas oleks pidanud käituma. See on mõttetu," lisas 39-aastane Räikkönen.

2007. aastal maailmameistriks tulnud Räikkönen on viimane Ferrari piloot, kes suutnud tiitlivõidu võtta. "Ma ei mõtle eriti sellele," rääkis Räikkönen. "Inimestele meeldib küll sellest rääkida, aga see on lihtsalt nii läinud. Eks me näeme, mis juhtub tänavu ja järgmisel aastal."

Räikkönen hoiab üldarvestuses Hamiltoni (346) ja Vetteli (276) järel kolmandat kohta 221 punktiga. Valtteri Bottas jääb soomlasest maha nelja silmaga.