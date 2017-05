Kimi Räikkönen andis viimasel vabatreeningul tormihoiatuse

Räikkönen kihutas välja nädalavahetuse kiireima ringiaja 1.20,214 ning edestas tiimikaaslast Sebastian Vettelit 0,242 sekundiga.

Kahte esimest vabatreeningut valitsenud Mercedese sõitjad Lewis Hamilton (+0,381) ja Valtteri Bottas (+0,654) pidid leppima vastavalt kolmanda ja neljanda ajaga.

Viienda ja kuuenda koha sõitsid taas välja Red Bulli piloodid Max Verstappen (+0,811) ja Daniel Ricciardo (+1,035).

Kvalifikatsioonisõit algab Eesti aja järgi juba kell 15.00.

PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF FP3

Ferrari bounce back and leapfrog Mercedes in final practice 👀 ⬇️#SpanishGP 🇪🇸 #FP3 pic.twitter.com/MKNv9ngeJx

— Formula 1 (@F1) May 13, 2017