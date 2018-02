KIIVRIVIDEO | Nii hakkabki olema! Halo-raamiga vaatavad vormelipiloodid autost nagu aknast välja

Mercedese vormel-1 tiim avaldas kiivrikaamera video, millest saab aimu, kuidas paljuräägitud Halo-raam tegelikult piloodi väljavaadet mõjutab.

Kaamera paigutati Silverstone'i rajal uut Mercedese W09 mudelit juhtinud Valtteri Bottase kiivri visiirile.

"See oli tegelikult okei," rääkis Bottas uuest vaatest. "Vahet on kindlasti tunda, aga kui ta meil siin juba on, siis las olla. Minule ei tekitanud see esimestel ringidel probleeme."

Küll aga on Bottase sõnul nüüd pilootidel raskendatud autosse istumine ja sealt väljumine. "See on raskem, kahtlemata, ja võtab rohkem aega, aga harjutades saame selles kindlasti paremaks," lisas soomlane.