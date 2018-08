Kelle toob Red Bull Verstappeni kõrvale Ricciardo asendajaks?

Toro Rosso päevilt on Sainz ja Red Bulli tulevane esinumber Max Verstappen koos sõitnud ning toona ei sujunud koostöö just kõige paremini, põhjustades meeste vahel tülisid. Seetõttu kätkeks Sainzi tulek Red Bulli jaoks ka väikest riski.

Ka Pierre Gasly on Red Bulli süsteemis praegu sees, olles tänavusel hooajal Toro Rosso meeskonnas näidanud väga kiireid sõite. Võrreldes Sainziga on ta noorem ja kogenematum, aga praegu tundub, et tal võib olla hispaanlasest rohkem potentsiaali.

Muidugi mõista võib Red Bull teha otsuse uus sõitja tiimi tuua ka väljastpoolt enda süsteemi, kuid nende senist käekirja arvestades oleks see pigem vähetõenäoline.