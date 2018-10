Katkend Kimi Räikköneni elulooraamatust: "Võidusõitja kohta olen ma ikka sitaks palju joonud"

„Võidusõitja kohta olen ma ikka sitaks palju joonud. Ilmselt ka kõigi teiste eest ja mitu korda. Aga enam mul pole sellist seisu, et ma ootaks, kuidas hooaja lõppedes saab jälle jooma hakata. Ning ma ei oota, et saaks ainult karjäär läbi, siis hakkame tinutama. Ma olen nii palju joonud, et rohkem pole vaja.“

James Hunti arusaam mõnusast õhtust oli selline: lobisetakse sõpradega teleka ees, take away-toit nina ees, mõned õlled ja vahest ka marihuaana. Kimi praegune arusaam toredast õhtust erineb sellest kõvasti, aga on selge, et oma peopanemisaastatel ei reserveerinud temagi lauda Michelini tähtedega restoranis.

James Hunt nägi meetri kauguselt pealt lähedase konkurendi Ronnie Petersoni võitlust surmaga 1978. aastal. Ta oli esimene, kes rootslase põleva auto juurde tormas ja meest aidata püüdis. See ja mitu muud saatuslikku õnnetust olid põhjus, miks Hunt üha enam hirmu tundma hakkas.

„Ma kardan mõtet surmast pagana palju. Mõtlen vahel, mis tunne on olla surnud ning kas surmajärgne elu on olemas. Ma tahan sellest värgist lahkuda, kui on õige aeg. Vabatahtlikult. Selle nimel pean ma elus püsima ja mootorispordis tähendab see, et tuleb nii palju kui võimalik riske vältida. Võistlemine hoiab mind elus, aga samal ajal ajab see mulle tohutu hirmu nahka.“