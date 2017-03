Neljakordne vormel-1 maailmameister Sebastian Vettel jätkas traditsiooni ning andis ka oma tänavusele sõiduvahendile naisenime. Sakslase Ferrari kannab 2017. aastal hellitusnime Gina.

Vettel on oma autodele naisenimesid pannud alates 2008. aastast. Varasemad autod on kandnud nimesid Julia, Kate, Kate'i nurjatu õde, Mahlane Liz, Randy Many, Kinky Kylie, Näljane Heidi, Suzie, Eva ja Margherita.

Ajakiri Bild küsib, kust võis Vettel seekordseks nimeks inspiratsiooni saada. Näiteks on Gina lühend Reginast, mis tähendab ladina keeles kuningannat. Samuti võis sakslane nime laenata mõnelt kuulsuselt, miks mitte näiteks pornostaarilt Gina Wildit või Itaalia näitlejannalt Gina Lollobrigidalt. Ferrari legendi Michael Schumacheri tütre nimi on samuti Gina.

Vaadates Vetteli autode eelmisi nimesid, tundub pornostaari eeskuju kõige loogilisem, sest samasse kategooriasse lähevad ka Kate'i nurjatu õde, Mahlane Liz, Kinky Kylie ja Näljane Heidi.