KAS TÕESTI? Hamilton vihjas, et võib hooaja lõpus hoopis Vormel 1-ga lõpparve teha

Suurbritannia GP ülekaalukalt võitnud Lewis Hamilton vihjas peale triumfi, et ta otsustab alles hooaja lõpuks, kas ta üldse jätkab Vormel 1 roolis või ei.

Eelmise hooaja lõpus raputas spordimaailma Nico Rosberg, kes teatas peale tiitlivõitu, et riputab kindad varna ja puhkab vormeliroolist. Nüüd on sarnase jutuga lagedale tulnud sakslase endine tiimikaaslane Hamilton, kes ütles, et keegi ei tea, mis kuue kuu pärast võib juhtuda.

"Praegu ma armastan sõitmist, kuid kuue kuu pärast võin ma öelda midagi muud. Ma küll jään alati vormelit ja hullude asjade tegemist armastama, kuid ma ei tea, mis ma mõtlen jõulude paiku," ütles Hamilton. "Mul on sees miski, mis paneb mind koguaeg aina rohkemat tahtma."

32-aastane on ka varem rääkinud plaanidest teha karjääri ka näitlemises, muusikas või moetööstuses. Kuigi Hamiltoni leping kestab Mercedesega veel 18 kuud, pole mees varjanud, et planeerib elu juba väljaspool vormelit.