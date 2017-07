Kas Suurbritannia GP võib kahe aasta pärast Vormel-1 kalendrist kaduda?

Briti GP, mis on hetkel Vormel-1 vanim etapp, võib varsti lõppeda.

Silverstone'i ringraja, kus võidusõit toimub, omanikud on hetkel arutamas uue lepingu tingimusi. Daily Mail'i andmetel võivad nad kahe aasta pärast seda võtta üldse vaheaasta, mil Briti GP-d ei toimu.

Philip Walker, Briti Võidusõitjate Clubi direktor, kes on tihedalt seotud läbirääkimistega, ütles: "See on väga tõenäoline, et me aktiveerime vaheaasta võimaluse."

Silverstone'il on kuni selle aasta GP esimese päevani aega tulla otsusele. Kui nad ise ei saa sellega hakkama, siis on nad kohustatud pidama võidusõitu kuni 2027. aastani, kui nende praegune leping peaks lõppema.

Kuulus ringrada on aga ainus Suurbritannia pinnal, mis oleks võimeline nii mastaapset üritust korraldama. Karuteene tegi ka Wales'i valitsuse otsus tagasilükata nende kohaliku ringraja rahastamise Ebbw Vale'is.