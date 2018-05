Kas supertiim loomisel? Vettel näeks meeleldi Hamiltoni enda kõrval Ferraris

Juba mõnda aega on ringi liikunud spekulatsioonid neljakordse maailmameistri Lewis Hamiltoni tuleviku ümber. Hamiltoni kontraht Mercedesega saab käimasoleva aastaga läbi ja uue allkirjastamine on viibinud.

Mercedes on andnud teada, et nad sooviksid jätkata nii Hamiltoni kui ka Valtteri Bottasega, kuid erinevatel põhjustel on lepingud veel allkirjastamata.

Mitmel puhul on räägitud, et Hamilton võib tulevaks hooajaks liituda hoopis Ferrariga. Nagu nüüd selgus, siis Ferrari esinumber Sebastian Vettel oleks säärase asjade käiguga päri.

Hamilton tegi esmalt nalja, et ta ei saaks kunagi Ferrariga liituda, kuna Vette lihtsalt ei lubaks seda. “Ma ei vetostaks seda. Mul ei oleks tema liitumise vastu midagi,“ sõnas Vettel seejärel pressikonverentsil.