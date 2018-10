Trofeed andis parematele kätte kõrge USA kindral John M. Murray ning tundub, et Räikkönen oli ainus, kes sai aru, kui tähtsa mehega tegemist on.

"Vaatasin just autasustamise järele ning mulle avaldas tõesti muljet, millist austust Räikkönen kindral John M. Murrayle avaldas," säutsus F1-sarja kajastav ajakirjanik Will Buxton. "Kipun unustama, et Kimi, nagu ka teised soomlased, on kaitseväes käinud. See oli väga kena hetk, kui ta kiirelt mütsi peast ära võttis, kui sai aru, kellega on tegu."

Just watched the podium back and so impressed with the respect Raikkonen showed Gen. John M Murray. Often forget Kimi, like all Finns, did military service. His sudden cap removal when he realised who was shaking his hand was a really classy moment.