Kas kokkupõrkes oli süüdi Verstappen või Ricciardo? Red Bull: mõlemad vabandasid

“Meie meeskonnas ei ole tiimikorraldusi. Siiski tuleb sellistest asjadest hoiduda. Kumbki sõitja ei ole juhtunus süüdi. Mõlmad sõidavad maksimaalselt ja tahavad võita,“ edastas Red Bulli meeskond juhtunu kohta Twitteris ametliku teate.

“Aserbaidžaani GP on meie jaoks minevik. Mõlemad sõitjad vabandasid ja liigume nüüd üheskoos Hispaania GP poole,“ lisati.

There are no Team orders here, but you've got to keep it clean. No blame on either driver, both race hard and want to win.

An #AzerbaijanGP to forget for us today... but both drivers' have apologised and we all move on to Spain! 💪 pic.twitter.com/K1G5dftOJ0

— Red Bull Racing (@redbullracing) April 29, 2018