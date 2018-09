Kas Bottas peab Hamiltoni mööda laskma? Tiimipealik: olukord on keeruline

Sakslane ütles, et tal pole enam niisama lihtne hoida soomlast tagasi võidu nimel heitlemast, kuid samas oleks vaja Hamiltonile kindlustada võimalikult kõrged punktid. Hamilton edestab enne Sotši etappi Sebastian Vettelit 40 punktiga. Sakslane alustab homme kolmandast stardiruudust.

"Saab olema keeruline Bottasele öelda, et sa ei tohi võidu sõita, kuigi oled võitnud kvalifikatsiooni," rääkis Wolff Sky Sportsile. "Meil on homme hommikul jutuajamine. Vaatame, kuidas sõit kulgema hakkab."

Tiimikorraldustele mõjub raskendavalt ka Sotši ringraja eripära. Nimelt järgneb esimesele kurvile pikk sirge ning kui Bottas peaks seal meelega hoogu maha võtma, riskitakse mõlema Ferrari mööda laskmisega.

"See on keeruline, sest Valtteri möödus neist eelmisel aastal kolmandalt kohalt alustades ja tõusis liidriks. Seega sul peab start õnnestuma ning sa pead olema lai nagu Mercedese veok, ning lootma, et Ferraril ei ole nii hea start. Vastasel juhul oled sa sõidu kaotanud," lisas Wolff.

Bottas sõnas, et tema mõtted on vaid homse sõidu võitmise peal. "Kindlasti üritan võita. Esikohalt alustades ei saa olla ühtegi teist eesmärki. Aga loomulikult võitleme me tiimina tiitli nimel ning Lewis juhib sõitjate arvestuses. Neid asju tuleb samuti meeles pidada," ütles soomlane. "Aga sõitu alustades on sihiks ikka võit. Eks näis, kuidas kõik minema hakkab."