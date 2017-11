Karjääri lõpetav Massa nimetas viis paremat vormelisõitjat, esikohal üllatusmees

Sel nädalavahetusel Abu Dhabis oma F1-karjääri viimase sõidu tegev brasiillane Felipe Massa peab Fernando Alonsot kuningliku vormelisarja kõige paremaks piloodiks.

Kui Hispaania väljaanne AS palus Massal nimetada parimad vormelisõitjad, kellega koos ta on võistelnud, vastas brasiillane: "Esimene on Fernando (Alonso), see on selge. (Michael) Schumacher on olnud väga hea ja (Lewis) Hamilton umbes samal tasemel. (Sebastian) Vettel on hea sõitja, kuid juba madalamal tasemel. Ja viies on ... ehk (Max) Verstappen, kuigi tal pole piisavalt sujuv. Aga ta on suur talent ja väga kiire."

Huvitaval kombel ei mahtunud Massa valikusse soomlasest eksmaailmameister Kimi Räikkönen, kellega koos ta Ferraris sõitis.