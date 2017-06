Käpardlikud korraldajad, üliäge võistlus

Aserbaidžaani Grand Prix’l edestas Sebastian Vettel küll Lewis Hamiltoni, kuid esikolmikusse ei pääsenud kumbki. Küll mahtus sinna debütant Lance Stroll.

Pärast Kanada GP „jalutuskäiku pargis" võis eeldada, et Bakuus tuleb Lewis Hamiltonil järjekordne jalutuskäik. Ent esiti nägime hoopis teist pilti. Tundus, et Hamilton on tagasi aastas 2016, mil tal sealsel kiirel, kuid väga keerukal tänavarajal midagi ei õnnestunud. Vabatreeningute kohad olid eksmaailmameistril alles viies, kümnes ja kolmas ning vahed kiirematega selged. Seevastu paistis, et Red Bull on lõpuks taas esikohta küsimas.