Kanada GP-l stardib esikohalt Vettel, Räikköneni otsustav katse lõppes murul

Bottase järel saab kolmandalt kohalt startida Max Verstappen (Red Bull), kes teeb seda aga paremate rehvidega - kui Vettel ja Bottas lõpetasid kvalifikatsiooni ultrapehmetel, siis Verstappen tegi seda hüperpehmetel, mis annab talle ilmselt esimeses kurvis väikese eelise.

Alles neljanda koha sõitis välja Kanada GP kolmekordne valitsev võitja Lewis Hamilton, viiendana stardib Kimi Räikkönen, kelle viimane katse kiirel ringil lõppes väikese väljasõiduga. Kuuendana saab rajale Daniel Ricciardo.

Kanada GP kvalifikatsiooni tulemused:

