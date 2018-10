Kalev Kruus Kimi Räikköneni raamatust: pummeldamised on välja toodud ja seda on ta teinud ohjeldamatult

Spordiajakirjanik Kalev Kruus on jõudnud raamatu juba läbi lugeda ja käis sellest ka "Ringvaates" rääkimas, vahendab ERR Sport.

"Alustasin raamatut suhteliselt pessimistlikult, arvates, et mis sealt ikka saab enam tulla, kuna ma Kimi tegemiste ja tema looga olen suhteliselt kursis. Aga tegelikult oli seal just neid lugusid, mida sa tahaks teada, mida ta on karjääri jooksul kõike teinud on, mis puudutab tema eraelu, kus ta on sõpradega pummeldanud ja teinud seda ohjeldamatult, kuidas ta on kõiki pikalt saatnud," loetles Kruus. "Ja need lood teevad selle raamatu ka minusugusele, kes Kimi muud lugu teab, väga heaks."

"See lugu hakkas ikkagi peale tema elust. Me saame teda endaga võrrelda, ta on tegelikult jäänud selliseks lihtsaks meheks, vaatamata sellele, et teenib kümneid miljoneid. Meheks, kes tuli Espoo kandist kuivkäimlaga kodust ja lõpuks sai siis koju ka vesikloseti," jätkas Kruus.