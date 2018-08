Kahekordne maailmameister Fernando Alonso lõpetab F1 karjääri

"Pärast 17 suurepärast aastat siin sarjas on aeg edasi liikuda," rääkis 37-aastane Alonso. "Tegin otsuse mõned kuud tagasi. Mitu GP-d on veel see hooaeg jäänud ning kavatsen neid võtta tõsiselt. Võtan nendest osa veel suurema kirega kui ei kunagi varem."

Alonso alustas oma vormel-1 karjääri 2001. aastal Minardi meeskonna ridades. 2005. ja 2006. aastal tuli ta Renault' meeskonna ridades maailmameistriks.

Ta on võitnud kokku 32 etappi ja jõudnud 97 korda poodiumile. Tänavusel hooajal sõidab ta McLaren'i meeskonnas ja asub hetkel 44 punktiga 9. kohal.