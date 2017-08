Jüri Vipsi meeskond soovib vormel-1 sarjaga liituda

Jüri Vipsi tööandja Prema Powerteam oleks huvitatud kuninglikus vormel-1 sarjas külalistiimina osalemisest, kirjutab Motorsport.

Hetkel osaleb Prema nii F2, F3 kui F4 sarjades ning nende ridades sõidab kokku kümme sõitjat - nende seas Jüri Vips (F4 sarjad) ning näiteks ka Antonio Giovinazzi, kes osales hooaja alguses Sauberi ridades kahel F1 etapil, Michael Schumacheri poeg Mick ning Emerson Fittipaldi lapselaps Enzo.

Meeskonna juhi Rene Rosini sõnul oleks Prema huvitatud F1 sarjas osalemisest, kui nad saaksid osadel etappidel välja tulla ühe autoga. "Miks mitte? Vormel-1 ei ole unistus mitte ainult sõitjate, vaid ka meeskondade ja inseneride jaoks. Tean, et seda oleks väga raske teoks teha, sest see vajaks meie spordi struktuurides mitmeid muudatusi, aga usun, et see on võimalik."

Praegused vormel-1 regulatsioonid taolist külalisosalemist aga ei luba. "Hetkesituatsioonis on aga vastus mõistagi ei - seda oleks vaja põhjalikult planeerida, omajagu läbirääkimisi pidada ning reglementi muuta."

Prema sooviks seeläbi võimaluse anda sõitjatele, kes teevad ilma madalamates sarjades. "Kui sellised sõitjad ei pääse vormel-ühte, siis mis mõttega me üldse F2, F3 ja F4 sarju peame?" küsib Rosin, viidates mitmetele F2 meistritele, kes on pidanud F1 võimaluse saamist pikalt ootama või sellest sootuks ilma jäänud.

F2 sarjas on sel hooajal domineerinud just Prema ridades sõitev monacolane Charles Leclerc, keda Rosin sooviks järgmisel aastal just vormel-1 karussellil näha. "Vaadates seda, kuidas ta on sel hooajal oma sõite manageerinud, vääriks ta kindlasti võimalust."