Jean Todt Michael Schumacheri seisundist: soovin, et olukord oleks teistsugune

Kui tavaliselt Todt Schumacherist ei räägi, siis The Timesi puhul tegi ta erandi, kuid jäi ikkagi napisõnaliseks. "Ütlen lihtsalt, et see on isiklik teema. Kohtun Michaeliga, armastan Michaelit. Kohtun ka tema perega," rääkis Todt.

Küsimusele, milline on Schumacheri seisund, vastas prantslane: "Soovin, et olukord oleks teistsugune."

Autoliidu juht lisas, et üritab vormelilegendi külastada vähemalt kaks korda kuus.

Schumacherile tehti pärast õnnetust kaks ajuoperatsiooni. Üle aasta koomas olnud sakslast ravitakse hetkel tema luksusvillas, mis asub Genfi järve ääres.

Schumacher on võitnud vormel-1 sarja MM-tiitli rekordilised seitse korda ning hoiab enda käes ka etapivõitude rekordit (91).