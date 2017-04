Järjekordse tehnilise rikke ohver Alonso sõimas Honda juhil näo täis

McLaren-Honda vormel-1 meeskonna esisõitja Fernando Alonso langes Bahreini GP laupäevases kvalifikatsioonis taaskord Honda nigela mootori ohvriks, kui jõuallikas kvalifikatsiooni teises osas lagunes ning mehe 15. kohale jättis.

Alonso masina MGU-H generaatori lagunemine ei olnud Honda jaoks midagi uut: sama probleem on neid Bahreini sel nädalavahetusel korduvalt kimbutanud. Hispaanlase tiimikaaslane Stoffel Vandoorne pidi samal põhjusel pooleli jätma mõlemad reedesed vabatreeningud.

"Me ei ole päris kindlad, mis on probleemiks, kuid tegu on MGU-H tehnilise rikkega," selgitas Honda motospordi juht Yusuke Hasegawa. "Me ei tea, miks see just siin juhtub - võib-olla on tegu siinsete oludega ja kõrge temperatuuriga."

Kuigi Hasegawa sõnul usub ta, et McLarenid suudavad tänase võistlusssõidu edukalt lõpetada, on tiimi sees meeleolud teistsugused. Kui Alonsolt küsiti pressikonverentsil, kuidas ta Honda mootori esitusi kommenteerib, andis hispaanlane mõista, et tegu on mõttetu küsimusega. "Sellest ei ole mõtet rääkida, kui me ei suuda isegi kvalifikatsiooni lõpuni sõita. Ma ei hooli selle sõiduomadustest, kui ma ei ole võimeline sel hooajal ühtegi võistlust lõpuni sõitma."

Alonso, kes oli tehniliste probleemide tõttu sunnitud katkestama ka esimesed kaks võistlust Austraalias ja Hiinas, sai pärast pressikonverentsi oma mõtteid jagada ka Hasegawa endaga - lähedalolijate sõnul oli see vestlus olnud aga väga "ühepoolne ja vihane".

Bahreini GP võistlussõit algab täna Eesti aja järgi kell 18.00.