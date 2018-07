Järgmisel nädalal selgub uue ja põneva F1 etapi võimalik tulevik

Miami linnakomisjon hääletab järgmisel nädalal eelnõu üle, mis annaks rohelise tule linnas järgmised 20 aastat vormel-1 etapi korraldamiseks.

Hääletus leiab aset 26. juulil ning seni on linnajuhid olnud F1 etapi suhtes positiivselt meelestatud, kuid plaani õnnestumine pole sellest hoolimata veel sugugi kindel: nimelt on viimasel ajal välja tulnud mitmed elanikud, kes on kategooriliselt plaani vastu.

Vormel-1 etapp toimuks kava kohaselt Miamis esialgu kümnel aastal, aga lepingut on võimalik veel kümne aasta võrra pikendada.

Vähemalt esialgu hakkaks Miami GP toimuma oktoobrikuus ning väidetavalt loodavad vormelisarja juhid Miami etapiga asendada Aserbaidžaani GP, mille praegusel lepingul on järel kaks aastat võimalusega seda veel viie võrra pikendada.