Järeldus: vaikus Michael Schumacheri kohta tähendab ainult ühte

Väljaanne Inquisitr on teinud ülevaate vormelilegendi Michael Schumacheri seisundist ning jõudis järeldusele, et lähedased vaikivad, kuna midagi head neil öelda ei ole.

Schumacher sattus mäesuusareisil raskesse õnnetusse 2013. aasta detsembris. 48-aastane Schumacher oli pärast õnnetust kuus kuud koomas ja talle tehti mitu ajuoperatsiooni. Viimased aastad on ta taastunud oma Šveitsi luksusvillas, kus tema eest hoolitseb 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.

Kui algselt jagati ikka Schumacheri kohta infot, siis edaspidi jäi kõik aina vaiksemaks ja lõpuks paluti fännidel ja meedial austada sakslase privaatsust.

Esialgu paiskas selline käitumine õhku kuulujutud, et Schumacheri olukord on läinud raskemaks. Seejärel hakati spekuleerima, et olukord on läinud hoopis halvemaks.

Siiski ilmus regulaarselt endiselt ka lugusid, et sakslane on paranemas ja ühel päeval näeb teda taas avalikkuse ees. Viimased väited lükati Schumacheri perekonna ja esindaja Sabine Kehmi poolt kogu aeg ümber.

Nii pidi ka näiteks endine Mercedese boss Ross Brawn oma sõnavõtu hiljem ümber hindama. Kui algselt sõnas Brawn, et Schumacheri seisundis on näha lubavaid märke, siis hiljem pidi ta tõdema, et tema seisund on privaatne ning tema saab ainult loota, et ühel päeval näeme taas tavapärast vormelilegendi.

Nii jõudiski Inquisitr järeldusele, et Schumacheri seisundis ei ole viimastel aastatel toimunud ühtegi arengut positiivse poole peale. Kõik positiivsed uudised on seni ju ümber lükatud.