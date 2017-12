Jalgpalli MM esitas vormel-1 kalendri koostajatele suure väljakutse

Vormel-1 mootorispordi direktor Ross Brawn avaldas, et 2018. aasta kalendrit koostades tuli jalgpalli MM-i tõttu teha erand, mida tulevikus enam korrata ei soovita.

Esimest korda F1 ajaloos sõidetakse tuleval hooajal 21 etappi. Euroopa fännid saavad oma mandrile juuni lõpus ja juuli alguses lausa kolm GP-d järjest - Prantsusmaa, Austria ja Suurbritannia.

Brawni sõnul tingis sellise erandi just Venemaal toimuv jalgpalli MM-finaalturniir, mille finaal peetakse 15. juulil.

"Jalgpalli MM pani meid väga ebahariliku probleemi ette. Kuna finaal peetakse pärastlõunal, oleks meist väga ebaõiglane olnud samal nädalavahetusel võidusõit pidada. Ainus lahendus oli panna kolm sõitu järjest, kuid see on midagi, mida me tulevikus korrata ei tahaks. See oli hädalahendus," vahendab Daily Express Brawni sõnu.

2018. aasta kalender:

25. märts - Austraalia GP

8. aprill - Bahreini GP

15. aprill - Hiina GP

29. aprill - Aserbaidžaani GP

13. mai - Hispaania GP

27. mai - Monaco GP

10. juuni - Kanada GP

24. juuni - Prantsusmaa GP

1. juuli - Suurbritannia GP

29. juuli - Ungari GP

26. august - Belgia GP

2. september - Itaalia GP

16. september - Singapuri GP

30. september - Venemaa GP

7. oktoober - Jaapani GP

21. oktoober - USA GP

28. oktoober - Mehhiko GP

11. november - Brasiilia GP

25. november - Abu Dhabi GP